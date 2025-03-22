Грузовик насмерть сбил мальчика в Москве

На Михалковской улице в Москве грузовик насмерть сбил 11-летнего мальчика. В пресс-службе СК России сообщили, что возбудили уголовное дело.
«От полученных повреждений мальчик скончался на месте происшествия», — сообщили в СК.
Водителя задержали. Им оказался 44-летний иностранец. В ближайшее время его допросят. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
«На месте работу правоохранительных органов координирует Коптевский межрайонный прокурор Ольга Михейкина», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В связи с дорожно-транспортным происшествием на Михалковской улице движение по дублеру Б. Академической улицы в районе дома 1/51 перекрыто. Также невозможен разворот с дублера на дублер, уточнили в Дептрансе столицы.
Ранее женщина сбила 14-летнего подростка в Барнауле, когда он переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавшего увезли в городскую больницу.
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