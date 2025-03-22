Грузовик насмерть сбил мальчика в Москве

СК: уголовное дело завели после смертельного ДТП с ребенком в Москве

На Михалковской улице в Москве грузовик насмерть сбил 11-летнего мальчика. В пресс-службе СК России сообщили, что возбудили уголовное дело.

Водителя задержали. Им оказался 44-летний иностранец. В ближайшее время его допросят. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

В связи с дорожно-транспортным происшествием на Михалковской улице движение по дублеру Б. Академической улицы в районе дома 1/51 перекрыто. Также невозможен разворот с дублера на дублер, уточнили в Дептрансе столицы.

Ранее женщина сбила 14-летнего подростка в Барнауле, когда он переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавшего увезли в городскую больницу.