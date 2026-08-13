Популярный курорт в Греции охватил лесной пожар. Объявлена эвакуация

Более 300 человек эвакуировались из-за лесного пожара на полуострове в Греции

Крупный лесной пожар распространился на севере Греции. Когда огонь подобрался к курортной зоне Сивири, власти объявили морскую эвакуацию. Об этом сообщил GreekReporter .

Пожар вспыхнул в сельской местности и лесу. Из-за ветра пламя быстро распространилось в сторону популярного летнего курорта на полуострове Кассандра. По мере приближения огня местные жители и туристы получали приказы об экстренной эвакуации через греческую систему оповещения.

С пляжа Сивири, по данным береговой охраны, вывезли не менее 220 человек. Пассажирское судно Speedrunner эвакуировало еще 92 человека. В соседнем городе Фурка временно закрыли отель. Общее количество покинувших зону бедствия составило 347 человек.

К тушению лесного пожара подключились 155 спасателей. Из них двое получили травмы.

Ранее лесные пожары полыхали на западе Греции. При тушении огня столкнулись два вертолета.