Два человека погибли при крушении пожарных вертолетов в Греции

Documento: в Греции сообщили о гибели двух человек при крушении вертолетов

Граждане Греции и Румынии погибли при крушении пожарных вертолетов в Псате. Об этом сообщило местное издание Documento .

Один из вертолетов совершил вынужденную посадку, а второй потерял управление и загорелся.

Пожарная служба сообщила о гибели двух человек — членов экипажа одного из воздушных судов. Управляющие вторым вертолетом получили легкие ранения и отправились в 251-й военно-воздушный госпиталь. После случившегося полеты всех вертолетов Bell в этом районе временно приостановили.

Лесные пожары охватили области Аттика и Беотия на западе страны. В окрестностях города Мегара огонь добрался до жилых домов. Спасательные и пожарные службы продолжат ликвидировать возгорания.