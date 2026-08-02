Тушившие горящие леса два пожарных вертолета столкнулись в Греции

Привлеченные к тушению горящих лесов в районе поселка Псат недалеко от Афин два пожарных вертолета Bell столкнулись во время работы и упали в овраг. Об этом сообщило издание Naftemporiki .

Одно из воздушных судов загорелось после удара. Этот момент попал на видео, которое опубликовала редакция.

Спасательные службы Греции сообщили, что экипаж одного вертолета сам вышел на связь и передал координаты для эвакуации. Командира и летчика вспыхнувшего воздушного судна обнаружили без сознания.

Прибывшие на место врачи забрали пострадавших и доставили их в Генеральный госпиталь Военно-воздушных сил в Афинах.

Охватившие Западную Европу на фоне жары сильные пожары после Франции, Италии и Испании дошли до Греции. В минувшую субботу, 1 августа, рыбаки эвакуировали десятки отдыхающих с южного побережья Крита, охваченного сильным пламенем.