Тушившие горящие леса два пожарных вертолета столкнулись в Греции
Привлеченные к тушению горящих лесов в районе поселка Псат недалеко от Афин два пожарных вертолета Bell столкнулись во время работы и упали в овраг. Об этом сообщило издание Naftemporiki.
Одно из воздушных судов загорелось после удара. Этот момент попал на видео, которое опубликовала редакция.
Спасательные службы Греции сообщили, что экипаж одного вертолета сам вышел на связь и передал координаты для эвакуации. Командира и летчика вспыхнувшего воздушного судна обнаружили без сознания.
Прибывшие на место врачи забрали пострадавших и доставили их в Генеральный госпиталь Военно-воздушных сил в Афинах.
Охватившие Западную Европу на фоне жары сильные пожары после Франции, Италии и Испании дошли до Греции. В минувшую субботу, 1 августа, рыбаки эвакуировали десятки отдыхающих с южного побережья Крита, охваченного сильным пламенем.