Поплавская вступилась за пенсионера, которого избили в Ростове-на-Дону

Яна Поплавская призвала правоохранителей в Ростове-на-Дону привлечь к ответственности мужчин, напавших на пенсионера в одном из дворов города. Об этом актриса написала в своем Telegram-канале.

Знаменитость обратила внимание на распространившийся в соцсетях пост о пострадавшем дедушке. По словам очевидцев, водителю и пассажирам черного Mercedes не понравилось, как пенсионер посмотрел на их машину.

Перепалка переросла в побои и издевательства над пожилым мужчиной. Происходящее стала снимать на камеру жительница дома, после чего агрессоры уехали с места событий.

По предварительной информации, вскоре злоумышленники попали в ДТП и бросили машину. При этом их друг снял с транспортного средства номера.

«Теперь полиция ищет их, но найти третий день не может. <…> Полиция ехала час на вызов о жестоком избиении и ДТП с участием неадекватного водителя и повреждением нескольких машин», — возмутилась Поплавская.

Ранее стало известно, какую надпись предложила оставить актриса на могиле Аллы Пугачевой. Она вспомнила о высказывании певицы о ракетном ударе по киевской больнице.