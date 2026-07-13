Попала под затор. Художницу унесло потоками воды в Пермском крае

По его словам, дом местной жительницы находился в логу, который обычно заполняется водой только во время весеннего паводка или сильных дождей.

«Их дом — это ручей, который летом обычно не течет. Просто лог. Он течет там, когда идут дожди весной, весенний паводок. А тут после дождей разыгрался этот лог, очень большая вода пошла. У них начало подмывать дом», — рассказал мужчина.

Потоки воды сильно повредили строение. В момент происшествия женщина находилась внутри вместе с матерью.

Очевидец предположил, что они пытались спасти вещи и подготовиться к эвакуации. Матери удалось выбраться из дома, однако женщину подхватило течение и вынесло в сторону реки. Позже на пути воды образовался затор из снесенных заборов, хозяйственных построек и другого мусора, женщина исчезла из вида.

«Мы хотели спасти ее, поехали на лодке, стали искать, но не смогли найти. Ее куда-то либо на дно, либо в кусты затащило. После этого ее никто не видел», — поделился очевидец.

Известный пермский путешественник Олег Чегодаев в телеграм-канале рассказал, что речь идет о местной художнице Олесе Косаревой.

«Вы должны помнить Олесю по великолепным акварелям и встрече на Чусовой во время одиссеи», — написал он.

РИА «Новости» в главке МЧС по Пермскому краю уточнили, что пропавшую женщину продолжают искать третьи сутки. К операции привлекли аэромобильную группировку спасателей.

Ранее сильный паводок накрыл Нижний Тагил, местные жители начали плавать по дворам на лодках.