Путину доложили об убийстве генерала Сарварова

Песков: Путину моментально доложили об убийстве Сарварова по линии спецслужб

Президент России Владимир Путин оперативно получил информацию о гибели генерал-лейтенанта Фанила Сарварова по линии спецслужб. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«По линии спецслужб докладывают моментально», — ответил он на вопрос, проинформировали ли главу государства о произошедшем.

Утром 22 декабря в Москве в действие привели установленное под днищем автомобиля взрывное устройство. В результате полученных травм погиб начальник управления оперативной подготовки Генштаба генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Следственный комитет завел уголовное дело по статьям об убийстве общеопасным способом и незаконном обороте взрывчатых веществ. По одной из версий правоохранителей, за терактом стоят спецслужбы Украины. Генерала успели привезти в больницу, но спасти его не удалось.