Полыхающую в Звенигороде крышу многоэтажки сняли на видео

Во время ремонтных работ в жилом многоэтажном доме в Звенигороде загорелась кровля, после чего огонь охватил крышу здания. Кадрами с места происшествия с 360.ru поделились очевидцы.

На видео заметно, что пожар разгорелся очень сильно. Над крышей поднялся высокий столб пламени, который виден даже со значительного расстояния. Территорию вокруг дома быстро заволокло густым черным дымом.

В пресс-службе Мособлпожспаса уточнили, что возгорание произошло на Почтовой улице. На место прибыли огнеборцы ПСЧ-318 и ПСЧ-244. Туда же направились работники ПСЧ-245 вместе с сотрудниками федеральной противопожарной службы. Из здания эвакуировали людей, информации о пострадавших не поступало.

Специалисты напомнили жителям Московской области о правилах обращения с огнем, призвали их не перегружать сети и установить в помещениях дымовые извещатели, которые в экстренной ситуации могут спасти жизнь.