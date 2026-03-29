Россиянам рассказали, что может спасти жизнь при пожаре

В преддверии дачного сезона россиянам напомнили о важности правильного обращения с огнем и мерах, которые помогут сохранить жизнь в случае пожара. Советы РИА «Новости» дали в пресс-службе «Мособлпожспаса».

Спасатели рассказали, что пожар может возникнуть в любом доме по самым разным причинам. В том числе из-за перегруженного сетевого фильтра или неисправного электроприбора.

Во сне человек не чувствует дыма, поэтому даже небольшое возгорание может развиваться незаметно и привести к смертельному задымлению. В такой ситуации решающую роль играет сигнализация, которая срабатывает при появлении дыма.

«Вовремя проснуться поможет резкий сигнал дымового пожарного извещателя. Установите такой прибор в каждой комнате. Это простая коробочка, которая дарит самое ценное — время на спасение», — подчеркнула пресс-служба.

Важны и практические навыки, которые помогают правильно действовать в критической ситуации. Для этого сотрудники МЧС России регулярно проводят учения и тренировки, в том числе в школах, больницах, бизнес- и торговых центрах. Единый день учебной эвакуации в Подмосковье прошел 26 марта. В Химках специалисты сымитировали пожар в пансионате для пожилых людей «Пансион-19» в микрорайоне Сходня и в школе № 20 в Подрезково.