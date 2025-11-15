Полуторагодовалый ребенок едва не погиб в ДТП с пьяным водителем в Приамурье

В Амурской области произошло ДТП с участием грузовика и пьяного водителя. Пассажирка погибла, а ее полуторагодовалый сын выжил. Об этом сообщила пресс-служба местной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на трассе Тамбовка — Раздольное — Муравьевка. Водитель автомобиля Toyota Carib в алкогольном опьянении не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком КамАЗ.

«В результате ДТП женщина-пассажир легкового автомобиля 1994 года рождения от полученных травм скончалась, водитель и мальчик-пассажир 1,5 лет, который в процессе движения находился у матери на руках, с травмами госпитализированы в больницу», — сообщили в ГАИ.

В Пермском крае спасатели извлекли 16 человек из микроавтобуса после столкновения с грузовиком. Людей пришлось вырезать из покореженного кузова шанцевым инструментом и гидравликой. В аварии погибли семь человек. Еще 12 получили травмы различной степени тяжести.