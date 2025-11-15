Ад на трассе: 16 пассажиров пришлось вырезать из микроавтобуса под Пермью

В Пермском крае спасатели деблокировали 16 человек после ДТП

В Пермском крае спасатели извлекли 16 человек из микроавтобуса, столкнувшегося с грузовиком. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Тяжелое ДТП произошло утром в пятницу, 14 ноября. Грузовой автомобиль протаранил микроавтобус в районе деревни Черепахи Кунгурского округа.

В аварии погибли семь человек. Еще 12 получили травмы различной степени тяжести. К месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Группировку из 22 специалистов экстренное ведомство усилило пятью единицами техники, сюда же прислали и психологов из МЧС.

Вызволить 16 пассажиров микроавтобуса из стального плена удалось лишь к 22:44 по местному времени. Людей пришлось вырезать из покореженного кузова шанцевым инструментом и гидравликой.

Еще через час МЧС отчиталось о полном завершении аварийно-спасательных работ. Расследованием причин ДТП теперь займутся правоохранители.