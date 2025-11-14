Семь человек погибли в жутком ДТП с участием микроавтобуса в Пермском крае

Семь человек, включая ребенка, стали жертвами столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля в Кунгурском округе Пермского края. О трагедии сообщили ТАСС в экстренных службах.

Авария произошла вечером 14 ноября на трассе Пермь — Шадейка, в районе деревни Черепахи. По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение с большегрузом.

Глава региона Дмитрий Махонин подтвердил информацию о погибших и сообщил, что часть пострадавших доставили в Кунгурскую больницу, еще нескольких — в краевую столицу. Он подчеркнул, что среди погибших есть ребенок, выразив соболезнования родным, и поручил министру здравоохранения обеспечить всю необходимую помощь пострадавшим.

Фото: Прокуратура Пермского края

Прокуратура Пермского края организовала проверку исполнения требований безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров. На контроле ведомства — и расследование уголовного дела, возбужденного по факту ДТП правоохранительными органами. Следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более человек». Следователи и криминалисты работают на месте, устанавливают точное число пострадавших, проводят осмотр, изымают необходимые материалы и назначают экспертизы. од расследования взят на контроль аппаратом СК России.