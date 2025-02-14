Получил тяжелые травмы. На ребенка в школе Петербурга упал игровой тир

СК завел дело о халатности после падения тира на мальчика в школе Петербурга

Игровой тир рухнул на девятилетнего ученика одной из школ во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В беседе с 360.ru мать пострадавшего мальчика рассказала, что он получил тяжелые травмы головы.

«Находится в реанимации. Врачи сделали все возможное, чтобы он остался жив. Сын получил серьезные повреждения — травмы головы, переломы костей черепа», — поделилась она.

Сейчас родители пытаются выяснить все обстоятельства случившегося. Женщина отметила, что руководство школы — ни завуч, ни директор — с семьей не связывались. По словам матери ребенка, был только звонок из комитета по образованию с предложением о помощи.

По данным Следственного комитета, сотрудники одной из школ Фрунзенского района без согласования поставили на втором этаже игровой тир, который не закрепили должным образом. Конструкция упала на ученика второго класса.

Мальчика доставили в больницу с множественными повреждениями. Следователи возбудили уголовное дело о халатности сотрудников школы.

По данным РЕН ТВ, второклассник пострадал, когда бегал на перемене. После госпитализации врачи переливали школьнику кровь, чтобы спасти.