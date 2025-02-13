Девятилетнего мальчика придавило шкафом в школе Петербурга

Девятилетний школьник из Санкт-Петербурга попал в реанимацию после того, как на него рухнул шкаф. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Ребенок пострадал, пока бегал на перемене в одной из школ города. Мальчика госпитализировали. Медики диагностировали у него переломы костей с двух сторон. Врачам пришлось перелить пострадавшему кровь, чтобы его спасти.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Ранее в Санкт-Петербурге семиклассник разбил голову другому ученику. Мать пострадавшего ученика рассказала 360.ru, что сын получил сотрясение головного мозга.

По данным 78.ru, конфликт между школьниками случился на перемене. Обиженный подросток, затаив злобу, сбегал домой за молотком и жестоко отомстил обидчику.