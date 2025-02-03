«Получаю угрозы и оскорбления». Житель Домодедово опроверг обвинения в обмане семьи из США

Житель Домодедово Даниил Власенко опроверг обвинения в обмане многодетной семьи Хэер из США. В беседе с 360.ru мужчина рассказал, что уже отдал американцам 600 тысяч рублей, но они восприняли деньги как подарок, а не часть долга. Мужчина заверяет, что не хочет ссориться с семьей, но оказался в тупиковой ситуации.

«Ну как не возвращаю? Шестьсот тысяч вернул еще в конце мая, получается, выплатил проценты. Они мне пытаются выкатывать свои условия — пересмотрели договор и сейчас требуют вернуть всю сумму долга, просят заплатить каждому их ребенку еще по одному миллиону. И еще мне говорят, что те 600 тысяч, которые я им выплатил в конце мая, считают подарком», — рассказал он.

Даниил добавил, что просил у семьи реквизиты банковского счета, чтобы постепенно возвращать деньги. Но, по его мнению, американцам интереснее поднимать свою популярность в соцсетях, «выкладывать всякие лживые видео».

Даниил отметил, что уже обращался в полицию. С семейством Хэер он пытается выстроить диалог, но пока безуспешно.

«Буквально на днях я переписывался с Лео, это глава их семейства. Пока диалога нет. То есть я говорю: дайте номер банковского счета, давайте с какой-то суммы хотя бы я начну что-то, помимо тех 600 тысяч, которые я выплатил по условиям нашего договора, [переводить]. <… > Я получаю в ответ лишь угрозы, оскорбления меня и моей семьи», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Семья же, по его словам, удалила все переписки, в которых они обсуждали условия возвращения долга. Но у Даниила диалог сохранился в архиве. Хэеры продолжают уверять, что их обманывают.

«Я не знаю, как продолжать выплачивать проценты, когда всё, что я им выплачиваю, они [называют подарками]. Жду, когда они наконец-то, может, подадут в суд. В гражданско-правовом поле можем прийти к какому-то решению, и я смогу официально платить», — сказал Даниил.

Американская многодетная семья Хэер из США в 2024 году получила убежище в России. Они решили оставить родину, потому что в Америке рушатся традиционные ценности и падает уровень образования.