Полторы тысячи человек эвакуировали из ТЦ на юго-востоке Москвы
Из ТЦ на юго-востоке Москвы эвакуировали 1500 человек из-за пожара на крыше
Из-за пожара в торговом центре «Бум» на юго-востоке Москвы пришлось эвакуировать 1500 человек. Об этом 360.ru сообщил источник.
По его информации, в здании на улице Перерва загорелся утеплитель. На место прибыли пожарные машины. Причины возгорания выяснят специалисты.
Посетители засняли и выложили в интернет работу шести пожарных расчетов, однако открытого пламени на кадрах не видно.
«У нас пожар в торговом центре. И нас эвакуировали», — прокомментировала очевидица.
Ранее в Омске загорелась крыша ресторана. Пламя охватило площадь в 100 квадратных метров. По предварительным данным, никто из посетителей и работников не пострадал, уточнили в пресс-службе МЧС России.