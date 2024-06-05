Полторы тысячи человек эвакуировали из ТЦ на юго-востоке Москвы

Из ТЦ на юго-востоке Москвы эвакуировали 1500 человек из-за пожара на крыше

Фото: Freepik

Из-за пожара в торговом центре «Бум» на юго-востоке Москвы пришлось эвакуировать 1500 человек. Об этом 360.ru сообщил источник.

По его информации, в здании на улице Перерва загорелся утеплитель. На место прибыли пожарные машины. Причины возгорания выяснят специалисты.

Посетители засняли и выложили в интернет работу шести пожарных расчетов, однако открытого пламени на кадрах не видно.

«У нас пожар в торговом центре. И нас эвакуировали», — прокомментировала очевидица.

Ранее  в Омске загорелась крыша ресторана. Пламя охватило площадь в 100 квадратных метров. По предварительным данным, никто из посетителей и работников не пострадал, уточнили в пресс-службе МЧС России.

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