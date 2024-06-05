Крыша ТЦ загорелась на юго-востоке Москвы

Утеплитель загорелся на крыше торгового центра на юго-востоке Москвы

Фото: РИА «Новости»

В районе Марьино на юго-востоке Москвы загорелась крыша торгового центра. Об этом 360.ru сообщил источник.

По его информации, в здании на улице Перерва загорелся утеплитель. Посетителей начали эвакуировать. На место выехали экстренные службы города.

Другие подробности происшествия уточняются. Причины возгорания установят специалисты.

Ранее крыша ресторана вспыхнула в Омске. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. По предварительным данным, никто из посетителей и работников не пострадал, уточнили в МЧС России.

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