«Полрайона стучало в дверь». Мальчик гулял по карнизу на 11-этаже в Балашихе

Ребенок гулял по карнизу на 11-этаже в Балашихе, пока мать спала

Фото: Freepik

В Балашихе шестилетний мальчик устроил прогулку по карнизу на 11-м этаже многоквартирного дома. Мать ребенка рассказала 360.ru, что в тот момент находилась в соседней комнате.

«Сын никогда не делал такого. Сам по себе он очень активный ребенок. Поэтому, как многие дети, может залезть туда, куда не нужно», — сказала она.

По словам ее подруги, глава семейства ушел на СВО, но несколько месяцев назад стало известно о его гибели. Супруги периодически злоупотребляли алкоголем.

«Мальчик был сам по себе, еще у него есть 17-летняя сестра. Когда он полез на карниз, мама спала пьяная, полрайона ей стучало в дверь, она открыла в итоге, но ребенок уже сидел в шкафу.», — отметила собеседница издания.

При этом соседка семьи в беседе с 360.ru заявила, что мать всегда следила за своими детьми. О мальчике заботилась и его старшая сестра, но именно в этот день ее не было дома.

Несчастный случай ранее произошел на улице Реутовской в Москве. Трехлетняя девочка облокотилась на москитную сетку и выпала из окна квартиры. Ребенок умер в больнице.

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