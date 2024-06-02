Выпавшая из окна на востоке Москвы девочка умерла в больнице

В московской больнице умерла трехлетняя девочка, которая несколько часов назад выпала из окна девятого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
В ведомстве отметили, что следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Его расследование проконтролируют сотрудники прокуратуры.
Несчастный случай произошел 2 июня на улице Реутовской. Трехлетняя девочка облокотилась на москитную сетку, но та не выдержала нагрузки. В итоге ребенок выпал вместе с конструкцией из окна квартиры Пострадавшую сразу же забрали в больницу, но, несмотря на все усилия медиков, она умерла.