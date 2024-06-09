Полностью выгоревший автокран в Москве попал на видео

Автокран сгорел на Третьем транспортном кольце в Москве. Кадры с полностью сгоревшей техникой попали в распоряжение 360.ru.

Возгорание автокрана произошло на Новой Башиловке. Огонь полностью охватил машину. На месте происшествия работали оперативные службы. Информации о пострадавших не поступало.

По данным Дептранса Москвы, что движение в районе возгорания было затруднено. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее мусорные баки загорелись на востоке Москвы, пламя перекинулось на автомобили и они начали взрываться. Пожар произошел на улице Вольной на Соколиной Горе. Общая площадь пожара охватила 30 квадратных метров.

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