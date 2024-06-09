Автокран вспыхнул на Третьем транспортном кольце в Москве

Крупный пожар начался на Третьем транспортном кольце в Москве. Там загорелся автокран. Столб дыма можно увидеть из нескольких районов города. Об этом сообщили источник 360.ru в экстренных службах города.

По данным источника, возгорание автокрана произошло на Новой Башиловке. Машина оказалась полностью охвачена огнем. Информации о пострадавших пока нет. Оперативные службы прибыли на место происшествия.

В Дептрансе Москвы уточнили, что движение в районе ДТП затруднено, посоветовав водителям выбирать пути объезда.

Высокий столб дыма можно увидеть из разных районов города.