Мусорка загорелась и спалила четыре машины на Соколиной Горе в Москве

Источник 360.ru: припаркованные у мусорки машины сгорели на востоке Москвы

Мусорные баки загорелись на востоке Москвы, пламя перекинулось на припаркованные рядом автомобили. Источник 360.ru сообщил, что мусорку подожгли.

Пожар произошел на улице Вольной на Соколиной Горе. Площадь пожара охватила 30 квадратных метров. Машины начали взрываться, сообщил источник.

Возгорание оперативно ликвидировали, на месте работала одна пожарная машина. Официальной информации о причинах пожара не поступало.

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