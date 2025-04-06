Все началось с ОРВИ. У российского подростка случился инфаркт в Таиланде

Shot: у подростка из России в Таиланде случился инфаркт

В Таиланде у российского подростка произошел инфаркт. Местные медики утверждают, что причиной стала острая респираторная инфекция, сообщил Telegram-канал Shot .

Пятнадцатилетний школьник из Хабаровска пожаловался матери на боль в руке. Сначала думали, что это связано с тем, что он отлежал руку, но затем появились боли в груди.

В четыре часа утра мать отвезла сына в больницу в Паттайе. Врачи заподозрили у мальчика инфаркт и срочно направили его на шунтирование.

Для проведения операции потребовался депозит в размере 100 тысяч бат (примерно 245 тысяч рублей). Пока семья пыталась связаться со страховой компанией, состояние мальчика ухудшилось, и его срочно отправили в реанимацию.

По словам близких семьи, все началось с того, что мать подростка заболела ОРВИ и заразила своего сына. Однако у мальчика начались осложнения, и, как утверждают тайские медики, инфекция затронула сердце.

Операция прошла успешно, и мальчик уже пришел в сознание. В итоге страховая компания согласилась взять на себя все расходы. Пока семья планирует оставаться в Таиланде.

Ранее в Таиланде умер рэпер Паша Техник. У артиста развилась полиорганная недостаточность. Его легкие оказались поражены почти на 100%.