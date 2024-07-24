Полиция задержала второго аниматора дагестанского квест-парка, где сгорели две девушки

Правоохранители задержали еще одного аниматора, который работал в сгоревшем квест-парке в Махачкале. Во время пожара в развлекательном заведении заживо сгорели две девушки. Об этом сообщила пресс-служба СК по Дагестану.

Мужчину задержали по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержанного допросили, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос о его заключении под стражу.

Ранее полиция задержала 18-летнего работника квест-рума, которого подозревают в непреднамеренном поджоге здания. По версии следствия, молодой человек во время игры поджог перчатку и бросил ее рядом с заправленными бензопилами.

Пожар в развлекательном заведении «Дом ужасов» разгорелся в ночь на 22 июля. Один человек получил ожоги, две девушки 19 и 25 лет сгорели заживо. Одну из них организаторы во время квеста приковали цепью к стулу, поэтому у нее практически не было шансов выбраться из горящего здания.