Устроившего пожар в квест-комнате в Махачкале задержали

СК: в Махачкале задержали подозреваемого по делу о гибели девушек в квесте

Правоохранители задержали 18-летнего аниматора, который проводил закончившийся гибелью двух девушек квест в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба СК по региону.

По версии следствия, аниматор поджег перчатку и бросил ее на пол, возле емкости с горючим. В результате пожара две посетительницы сгорели заживо, один мужчина получил ожоги. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В пресс-службе отметили, что подозреваемый на допросе подробно рассказал об обстоятельствах случившегося.

Одну из погибших девушек организаторы приковали цепью к стулу. Пожар вспыхнул в ночь на 22 июля в заведении «Дом ужасов», специализирующемся на хоррор-квестах.