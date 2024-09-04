Полиция задержала всех участников нападения на аниматоров в Анапе

Полиция Анапы задержала четырех человек, напавших на аниматоров на Пионерском проспекте 3 сентября. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по Краснодарскому краю.

«В ближайшее время мужчины будут доставлены в Анапу и переданы в следственные органы», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее участница конфликта по имени Екатерина рассказала, что причиной драки стал ее отказ знакомиться с парнем из Дагестана. Девушка сообщила, что молодой человек после этого позвал знакомых, они догнали компанию, в которой гуляла Екатерина, и устроили драку. Пострадавшими оказались несколько приезжих аниматоров.

По словам девушки, парень, которого больше всего били, оказал в больнице. Также у Екатерины отобрали телефон и требовали деньги за его возращение. Потасовка, которая произошла возле одного из кафе на Пионерском проспекте, завершилась приездом скорой и полиции.