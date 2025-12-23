Полиция в Люберцах начала искать доставщиков с детьми в курьерских сумках

Подмосковная полиция начала проводить проверку после появления видео с курьерами, которые возили детей в сумках. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Московской области.

«Полицейскими выявлена видеопубликация, на которой запечатлено, как двое доставщиков продуктов перевозили детей в курьерских сумках, закрепленных на багажниках электровелосипедов», — отметили в ведомстве.

Сотрудники установят личности курьеров, их действиям дадут правовую оценку в соответствии с законодательством. В пресс-службе добавили, что сообщений и заявлений в полицию по данному факту не поступало.

Ранее в перевозке ребенка в фирменной сумке уличили московского доставщика. В пресс-службе Ozon объяснили, что мужчина ездил на велосипеде со своим сыном в нерабочее время и не занимался доставкой. В компании пообещали провести с работником разъяснительную беседу о правилах поведения.