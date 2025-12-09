Ozon объяснил, как ребенок оказался в сумке московского курьера
Ozon: курьер поместил своего ребенка в сумку достащика в нерабочее время
Московский курьер в свободное от работы время ездил на велосипеде с сумкой, в которой находился ребенок. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба маркетплейса Ozon.
Компания прокомментировала появившиеся в Сети фото курьера с ребенком внутри большой фирменной сумки. По ее данным, мужчина в тот момент не выполнял доставку, а поехал с сыном по своим делам.
«С ребенком все в порядке, мы проведем с курьером разъяснительную беседу о правилах поведения в рабочее время», — добавили в пресс-службе.
