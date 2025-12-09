Ozon объяснил, как ребенок оказался в сумке московского курьера

Ozon: курьер поместил своего ребенка в сумку достащика в нерабочее время

Московский курьер в свободное от работы время ездил на велосипеде с сумкой, в которой находился ребенок. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба маркетплейса Ozon.

Компания прокомментировала появившиеся в Сети фото курьера с ребенком внутри большой фирменной сумки. По ее данным, мужчина в тот момент не выполнял доставку, а поехал с сыном по своим делам.

«С ребенком все в порядке, мы проведем с курьером разъяснительную беседу о правилах поведения в рабочее время», — добавили в пресс-службе.

Ранее Ozon подтвердил, что не будет взимать проценты с чаевых, которые покупатели оставляют работникам ПВЗ. Пресс-служба маркетплейса уточнила, что может брать комиссию до 5% только за транзакцию стороннего банка, если работник выводит деньги из «Озон Банка».

В компании добавили, что ее целью является создание более привлекательных условий работы и улучшение инструментов для улучшения сервиса.