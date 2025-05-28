Полиция показала видео попытки отравления хищников в Московском зоопарке

Житель столицы попытался отравить рысей и леопарда в Московском зоопарке. Кадры с камер видеонаблюдения и момент допроса в своем Telegram-канале опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На ролике видно, как 43-летний мужчина ходит рядом с вольерами в зоопарке и оглядывается по сторонам. После он перебросил через ограждение клетки неизвестные таблетки — по предварительным данным, это был экстракт валерианы.

Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого москвича и задержали его. Во время допроса он рассказал сотрудникам полиции, что таким способом хотел «привести животных в чувство».

У злоумышленника изъяли упаковку с препаратом, который он бросил в вольер животных, и отправили его на экспертизу. Расследование происшествия продолжается.

Ранее гендиректор учреждения Светлана Акулова рассказала, что сотрудники зоопарка быстро обнаружили таблетки и убрали их из вольеров и призналась, что коллектив находится в шоке от произошедшего.