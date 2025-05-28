«Все в шоке». Гендиректор Московского зоопарка рассказала подробности преступления с таблетками

На территории Московского зоопарка неизвестный попытался отравить рысей и леопарда. Подробности происшествия рассказала в беседе с 360.ru гендиректор учреждения Светлана Акулова.

По словам гендиректора, неизвестный злоумышленник попытался отравить животных, разбросав в их вольерах подозрительные таблетки. Но сотрудники зоопарка быстро обнаружили их и убрали их из вольеров.

Киперы увидели таблетки в вольере и стали осматривать все пространства. Также сообщили в службу безопасности, которая просмотрела записи камер наблюдения и обнаружила преступника. Сейчас мы будем делать анализ, что это за таблетки, и после этого будем обращаться в органы.

Она подчеркнула, что буквально через полчаса после обнаружения опасности служба безопасности уже имела видеозапись с лицом подозреваемого. Все материалы, по ее словам, собраны и подготовлены для передачи правоохранителям.

Ветеринары проверят всех животных

Гендиректор призналась, что коллектив зоопарка находится в шоке от произошедшего.

«Просто зла не хватает. Что за человек такое может сделать! Мы все сейчас пока в некотором шоке. Теперь киперы тщательно осматривают все вольеры, нет ли где-то еще подобного. Ветеринары будут осматривать всех животных», — прокомментировала Акулова.

Она особо отметила оперативность действий сотрудников и объяснила, что опубликовала сообщение о происшествии в своем Telegram-канале для того, чтобы предупредить, что такие случаи не останутся незамеченными.