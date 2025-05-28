«Все в шоке». Гендиректор Московского зоопарка рассказала подробности преступления с таблетками
Гендиректор зоопарка Акулова: таблетки из вольеров передадут на экспертизу
На территории Московского зоопарка неизвестный попытался отравить рысей и леопарда. Подробности происшествия рассказала в беседе с 360.ru гендиректор учреждения Светлана Акулова.
Подозрительные таблетки
По словам гендиректора, неизвестный злоумышленник попытался отравить животных, разбросав в их вольерах подозрительные таблетки. Но сотрудники зоопарка быстро обнаружили их и убрали их из вольеров.
Киперы увидели таблетки в вольере и стали осматривать все пространства. Также сообщили в службу безопасности, которая просмотрела записи камер наблюдения и обнаружила преступника. Сейчас мы будем делать анализ, что это за таблетки, и после этого будем обращаться в органы.
Светлана Акулова
Генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк»
Она подчеркнула, что буквально через полчаса после обнаружения опасности служба безопасности уже имела видеозапись с лицом подозреваемого. Все материалы, по ее словам, собраны и подготовлены для передачи правоохранителям.
Ветеринары проверят всех животных
Гендиректор призналась, что коллектив зоопарка находится в шоке от произошедшего.
«Просто зла не хватает. Что за человек такое может сделать! Мы все сейчас пока в некотором шоке. Теперь киперы тщательно осматривают все вольеры, нет ли где-то еще подобного. Ветеринары будут осматривать всех животных», — прокомментировала Акулова.
Она особо отметила оперативность действий сотрудников и объяснила, что опубликовала сообщение о происшествии в своем Telegram-канале для того, чтобы предупредить, что такие случаи не останутся незамеченными.
Я опубликовала это специально, чтобы было неповадно другим. Чтобы все знали, что мы отслеживаем, у нас есть камеры, мы все смотрим, чтобы даже никто соломинку не смог кинуть в наши вольеры нашим животным.
Светлана Акулова
Она также подчеркнула, что это первый подобный случай за всю историю зоопарка.
Осознанное преступление, а не случайность
В своем обращении в соцсетях она отметила, что это было осознанное преступление, а не случайность. Директор зоопарка пообещала добиваться самого строгого наказания для виновных.
Также она сообщила, что безопасность на территории зоопарка временно усилена. Акулова призвала посетителей быть бдительными и сразу сообщать о любых подозрительных действиях.
Пресс-служба Пресненской межрайонной прокуратуры Москвы в своем Telegram-канале сообщила, что установление обстоятельств происшествия в Московском зоопарке находятся под контролем ведомства.