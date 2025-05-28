Полиция задержала мужчину, пытавшегося отравить животных в Московском зоопарке

Мужчину, который пытался отравить рысей и леопардов в Московском зоопарке, задержали. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк .

«Мои коллеги из Пресненского района столицы задержали подозреваемого в резонансном противоправном деянии на территории Московского зоопарка», — сообщила она.

По словам Волк, задержанным оказался 43-летний москвич. Его доставили в полицейский отдел. Началось разбирательство.

Как отметил RT, гендиректор учреждения Светлана Акулова заявила, что один из посетителей пытался отравить рысей и леопарда. Во время планового осмотра вольеров нашли разбросанные таблетки неизвестного происхождения. Акулова назвала случившееся вопиющим случаем жестокости по отношению к животным.

Также гендиректор зоопарка заявила, что подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах было видно, что мужчина бросил таблетки через заграждения.

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