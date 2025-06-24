Пожелавшая смерти бойцам СВО блогерша обратилась к Бастрыкину

Блогерша из Иркутской области Мария Махмутова, оскорбившая бойцов СВО, обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить законность своего задержания. Об этом сообщило ИА «ИрСити» со ссылкой на видеообращение, которое опубликовала женщина в соцсетях.

Ранее женщина опубликовала ролик, где рассказала, что считает День России событием, «не заслуживающим гордости», а также пожелала смерти участникам спецоперации. Ее видео с критикой военных и праздника вызвало резонанс, после чего блогер удалила страницу в социальной сети.

Махмутова заявила, что уже подготовила заявление на имя Бастрыкина и намерена отправить его в Следственный комитет. Она утверждает, что сотрудники правоохранительных органов задержали ее незаконно и оказывали давление.

«Мне там обещали ночевать, если я ничего не подпишу. Я засыпала прямо на столе. Плюс мне опять стало плохо. <…> Плюс меня физически удерживали, у меня есть синяки, я сегодня сниму побои», — рассказала блогерша.

По ее словам, задержание длилось с 8 часов вечера до часа ночи. Махмутова назвала действия сотрудников «организованной преступной группировкой под прикрытием власти» и пообещала предоставить дополнительные доказательства.

По словам женщины, следователи возбудили против нее два уголовных дела без оснований.