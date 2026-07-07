Полиция нашла пропавшую в Кызыле 15-летнюю школьницу

Правоохранители нашли 15-летнюю девочку, которая пропала в Кызыле 4 июля. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Тыва.

Школьница ушла из дома по улице Беспалова и не вернулась. Полиция установила, что девочка-подросток бродяжничала на территории Кызыла. Ранее она уже уходила из дома.

Противоправных действий в отношении школьницы не совершалось, добавили в МВД.

Вечером 1 июля из дома ушли две 12-летние девочки. Позже их мобильные телефоны обнаружили на берегу Енисея, в 300-400 метрах от этого места нашли обувь одной из пропавших. По факту исчезновения детей возбудили уголовное дело.

Следствие допускает три версии: противоправные действия против девочек, несчастный случай и суицид. В воскресенье полиция подтвердила, что в воде рядом с берегом нашли тапок второй пропавшей.