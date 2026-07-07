В Кызыле пропала еще одна школьница

В Кызыле, где вечером 1 июля пропали две школьницы, исчезла еще одна девочка-подросток. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике Тыва.

Правоохранители разыскивают девочку 2011 года рождения, которая 4 июля вышла из дома по улице Беспалова и не вернулась. В полиции добавили, что рост школьницы 155 сантиметров, она была одета в белые шорты.

«Сотрудниками МВД по Республике Тыва принимаются все меры к розыску пропавшей, ранее девочка неоднократно уходила из дома», — отметили в пресс-службе.

Ранее в Туве исчезли две 12-летние девочки. Следствие рассматривает три версии случившегося: несчастный случай, суицид и противоправные действия против детей. Рядом с рекой Енисей спасатели нашли телефон школьниц, а в 300-400 метрах от этого места — обувь одной из пропавших. В поиске девочек принимают участие волонтеры, полиция, дружинные группы, волонтеры, спасатели.