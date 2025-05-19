Полиция начала проверку после ДТП с лосенком в Подмосковье

В Истре водитель сбил лосенка, сотрудники подмосковной Госавтоинспекции уже выясняют обстоятельства произошедшего. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной полиции.

По данным ведомства, лосенок пострадал при аварии, произошедшей на седьмом километре автодороги «ММК» Павловская Слобода — Нахабино. Водитель 1947 года рождения, управляющий автомобилем Subaru, наехал на лосенка.

У животного были сломаны задние ноги. Водитель бросил раненого лосенка на обочине дороги, где он провел больше суток. Животному на помощь пришли зоозащитники.

В полиции отметили, что о пострадавшем животном сообщили ветстанции, местному егерю и сотрудникам охотничьего надзора.

В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

«После третьего дротика седативного препарата лосенок начал засыпать. Только-только голову положил. Будем надеяться, что уже скоро будет погрузка», — пояснил очевидец с места событий.

Ранее в Истринской прокуратуре сообщили, что проведут проверку ответственных организаций, не среагировавших на случившееся с лосенком.