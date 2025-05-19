Зоозащитники пришли на помощь лосю с перебитыми ногами после ДТП под Истрой

Неизвестный сбил вышедшего на дорогу лося в районе коттеджного поселка «Княжье озеро» в городском округе Истра. В результате столкновения задние ноги животного сломались пополам. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

Автомобилист помогать раненому животному не стал и бросил лося на обочине дороги, где животное находится уже больше суток.

На помощь пострадавшему сохатому пришли зоозащитники. Но самостоятельно помочь лосю они не смогли и призвали профильные ведомства Московской области оказать содействие.

В середине мая в Комитете лесного хозяйства Московской области сообщили, что за неполный месяц водители сбили вышедших на дорогу 10 лосей и четырех косуль. В ведомстве подчеркнули, что большинство аварий произошло в ночное время, когда автомобилисты не учитывали плохую видимость и не соблюдали скоростной режим.