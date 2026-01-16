Живодер застрелил собаку ради ужина в Приморье

В Уссурийске мужчина застрелил собаку, чтобы съесть на ужин

В Уссурийске задержали 30-летнего мужчину, который на глазах у людей расстрелял чужую собаку из движущегося Nissan Note, чтобы затем съесть. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Убийство животного попало на камеру. Видео распространилось в соцсети, вызвав общественный резонанс. После этого в полицию обратился хозяин собаки.

Правоохранители выяснили, что погоню за псом со смертельным исходом устроил житель села Воздвиженка. Задержанный признался на допросе, что застрелил собаку, планируя приготовить ее на ужин.

Полицейские изъяли у мужчины пневматическую винтовку, отправив ее на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным. Живодеру грозит до трех лет лишения свободы.

В прошлом году задержанный в Новой Москве живодер признался, что убил собаку, надеясь вылечить больную дочь.