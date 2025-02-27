Полицейский пострадал в аварии на севере Москвы

Авария с участием служебной машины МВД и легковушки случилась на севере Москвы, в результате ДТП пострадал полицейский. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло в районе Восточное Дегунино на Дубнинской улице. Из-за ДТП по дороге разлилось топливо. На место прибыли медики. Точное количество пострадавших пока неизвестно, но уже есть данные, что один из них — сотрудник полиции.

Ранее на 64-м километре Варшавского шоссе в Москве случилась авария с участием легковой машины и фуры. В легковушке были два человека, один из них погиб.

Второй пострадал, его госпитализировали с сотрясением, травмой позвоночника и ушибами.