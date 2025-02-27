Один человек погиб в аварии с легковушкой и фурой в Москве

Один человек погиб в ДТП с участием легковушки и фуры в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, авария случилась в Троицком административном округе, на 64-м километре Варшавского шоссе. В легковой машине были два человека — один из них погиб. Выжившего госпитализировали с травмой позвоночника, сотрясением и ушибами. Водитель фуры не пострадал.
Накануне еще одно смертельное ДТП случилось в Ханты-Мансийском автономном округе. Водитель Chevrolet выехал на встречную полосу и врезался в большегруз. В итоге шофер иномарки получил серьезные травмы и скончался на месте.
Ранее другая авария со смертельным исходом произошла на 323-м километре трассы Сургут — Салехард. Участниками ДТП стали два грузовика и «Газель». Водитель последней погиб.
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