Один человек погиб в аварии с легковушкой и фурой в Москве

Один человек погиб в ДТП с участием легковушки и фуры в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, авария случилась в Троицком административном округе, на 64-м километре Варшавского шоссе. В легковой машине были два человека — один из них погиб. Выжившего госпитализировали с травмой позвоночника, сотрясением и ушибами. Водитель фуры не пострадал.

Накануне еще одно смертельное ДТП случилось в Ханты-Мансийском автономном округе. Водитель Chevrolet выехал на встречную полосу и врезался в большегруз. В итоге шофер иномарки получил серьезные травмы и скончался на месте.

Ранее другая авария со смертельным исходом произошла на 323-м километре трассы Сургут — Салехард. Участниками ДТП стали два грузовика и «Газель». Водитель последней погиб.