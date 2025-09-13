Полицейская погоня в Люберцах окончилась ДТП

Источник 360.ru: в Люберцах иномарка разбилась, скрываясь от полиции

В Люберцах пьяный водитель иномарки, пытаясь уйти от полицейской погони, врезался в другое авто. Очевидец рассказал 360.ru об аварии.

Погоня началась у автозаправочной станции. По словам свидетеля, пьяный водитель BMW уходил от полицейских на большой скорости, выезжая на встречную полосу и пешеходные переходы.

«Проигнорировал красный сигнал светофора, вследствие чего врезался в автомобиль, двигавшийся на зеленый свет», — рассказал он.