В Ставрополье подросток на питбайке погиб после ДТП с бетономешалкой

Три подростка на питбайках столкнулись с грузовиком-бетоносмесителем в Михайловске. Один из них погиб, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Ставропольскому краю.

По предварительным данным, 13-летний и 15-летний питбайкеры выехали на нерегулируемый перекресток, не уступив дорогу грузовику-бетоносмесителю.

Жертвой ДТП стал 16-летний пассажир одного из питбайков. Двух несовершеннолетних водителей с тяжелыми травмами доставили в городскую больницу.

Автоинспекторы устанавливают, при каких обстоятельствах подростки оказались за рулем питбайков. Водительских прав у них не было в силу возраста. Проводится проверка.

В Тульской области водитель Opel Astra сбил три питбайка, которыми управляли 16-летние подростки. Двое из них получили травмы. Юноши передвигались на мотоциклах без специальной экипировки.