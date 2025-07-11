Полицейская машина перевернулась в Дмитрове

Полицейский автомобиль перевернулся после ДТП с Chevrolet Lacetti в Дмитрове

Полицейский автомобиль перевернулся после столкновения с Chevrolet Lacetti в Дмитрове. Подробности случившегося в беседе с 360.ru рассказал очевидец, который помогал правоохранителю выбраться из машины.

Происшествие случилось на перекрестке, когда патрульная машина с включенным проблесковым маячком пересекала его. В этот момент красный Chevrolet Lacetti выехал на перекресток и ударил полицейский автомобиль в заднюю часть, из-за чего тот перевернулся и его по инерции протащило на крыше около 10 метров.

По словам очевидца, они вместе с товарищами одними из первых побежали на помощь полицейскому. У правоохранителя не оказалось открытых переломов или серьезных травм.

Водитель и пассажиры Lacetti также не пострадали и смогли самостоятельно выйти из машины.

«Мой товарищ побежал к ним после того, как вытащил представителя закона, чтобы отключить аккумулятор на автомобиле», — пояснил мужчина.

Собеседник 360.ru добавил, что все участники происшествия могли передвигаться самостоятельно, а потому скорее всего госпитализация никому не потребовалась.

Ранее пресс-служба МВД России по Севастополю сообщила, что в страшном ДТП на трассе погибли пять юных девушек.