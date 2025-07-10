Пять девушек погибли в ДТП в Крыму

МВД: пять девушке погибли в ДТП с микроавтобусом в Севастополе

Пять юных девушек погибли в страшном ДТП на трассе Симферополь — Бахчисарай — Севастополь. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Севастополю.

Сегодня в 14:20 18-летняя девушка за рулем ВАЗ не уступила дорогу 45-летнему водителю микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. Произошло столкновение.

«В результате аварии погибло четыре девушки-пассажира автомобиля ВАЗ в возрасте от 17 до 19 лет», — отметили в полиции.

Водителя автомобиля ВАЗ экстренно доставили в больницу, а водителю Mercedes-Benz Sprinter оказали медпомощь на месте. Позже стало известно, что девушка, управлявшая отечественным авто, скончалась.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП. Они выясняют все детали происшествия.

Возбуждено уголовное дело. Как уточнили в пресс-службе Следкома Крыма и Севастополя, авария произошла при выезде из села Верхнесадового.

Ранее пассажир легковушки погиб при столкновении с самосвалом на КАД. Водитель автомобиля Chevrolet Aveo не справился с управлением и врезался в стоящий SHACMAN, за рулем которого находился 27-летний мужчина.