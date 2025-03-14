Устроивший стрельбу у детского сада в Коммунарке мужчина мог достать оружие в качестве самообороны. Об этом 360.ru сообщила его родная сестра Ирина.

По ее словам, у брата неоднократно возникали конфликты с супругой, с которой идет бракоразводный процесс, потому что та не дает ему проводить время с ребенком. Мужчина якобы месяц не мог добиться встречи.

«Мы не могли их найти, подали заявление в полицию, после чего она объявилась. Тогда брат поехал и забрал его. А сегодня мы узнаем, что она наняла людей, которые напали на моего брата. Они избили его на детской площадке, и в качестве самообороны он достал пистолет и выстрелил. Я боюсь за ребенка, потому что его мать организовала это покушение», — рассказала Ирина.

Генеральный директор детского сада, рядом с которым произошла стрельба, Виктория Савченко подчеркнула, что сотрудники не пустили мать и отца в помещение, увидев, что между ними разгорается конфликт. Ребенок остался внутри и не видел, что произошло. Никто из детей и персонала сада не пострадал.

«Это было в разгар тихого часа. Когда у них началась перепалка, мы вызвали полицию, которая приехала сразу», — сказала она в беседе с 360.ru.

Ранее пострадавший Антон Жихварский рассказал, что давно получал угрозы со стороны нападавшего. При этом мужчина отметил, что не состоит в отношениях с супругой стрелка, а просто оказывает ей помощь, поскольку женщина боится.