Давно угрожал. Пострадавший при стрельбе у детсада в Коммунарке рассказал о нападении

Мужчина, устроивший днем 14 марта стрельбу у детского сада в Коммунарке, давно угрожал пострадавшему. Об этом 360.ru сообщил сам Антон Жихварский, получивший ранения.

«У меня два ранения в ногу, но чувствую себя хорошо. Медики скорой оперативно оказали помощь. Сейчас я в полицейском участке», — сказал он.

Жихварский пояснил, что он является знакомым супруги стрелка, но в отношениях с ней не состоит.

«Он говорил ребенку, что хочет меня убить. Ревность с его стороны, хотя я просто помогаю. В прессе, что я новый возлюбленный, но это не так. Его жена боялась с ним жить, и я вызвался помочь. Предоставил жилье и устроил ребенка в сад», — пояснил Жихварский.

Пострадавший рассказал, что стрелок в прошлую пятницу забрал ребенка из детского сада без ведома матери. Обращения в полицию не помогли, и тогда женщина решила действовать по той же схеме.

«Мы приехали в сад, чтобы мама забрала ребенка, а я просто был рядом. Но он увидел меня, когда вышел из садика, и начал стрелять», — сообщил мужчина.

Ранее в распоряжении 360.ru появилось видео с места происшествия. Следователи начали проверку по факту случившегося.