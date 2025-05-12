Показывавших факи белорусских школьниц отправили на перевоспитание

Readovka: в Могилеве школьницам после скандала с салютом показали «Иди и смотри»

Белорусских школьниц, которые поднимали средние пальцы на фоне салюта на 9 Мая, отправили на перевоспитание. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka .

Подростки в День Победы сняли в Могилеве видео, показывая средний палец салюту. Они выложили запись в Сеть, что вызвало скандал.

После этого провинившимся девушкам провели экскурсию в деревне Борки, где рассказали о трагических событиях. Также им показали отрывки из фильма «Иди и смотри» и организовали встречу с протоиереем.

Ранее злоумышленник поджег букву V на стеле в Кисловодске. Осквернение символа поддержки специальной операции попало на видео. На кадрах видно, что к стеле подошел неизвестный в черном, устроил поджог и скрылся. Полиция устанавливает личность вандала.

Глава города Евгений Моисеев отметил, что это не первый подобный случай, и злоумышленника скоро обязательно найдут.