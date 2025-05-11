Вандал поджег букву V на стеле Кисловодска

Утром 11 мая неизвестный в Кисловодске поджег букву V на стеле на въезде в город. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.

Он отметил, что акт вандализма зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах можно заметить, как человек в черной одежде подошел к стеле и поджег букву V, являющуюся символом поддержки специальной операции на Украине. После этого вандал ушел.

В ситуации разбираются правоохранительные органы. Личность поджигателя устанавливается.

«Поимка и наказание — дело времени. Как и в предыдущие разы, когда сжигали букву. Это акт исторической и политической ненависти к нам — именно таких наши ребята уверенно уничтожают в зоне СВО!» — написал Моисеев.

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