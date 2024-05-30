Охваченные огнем окна склада на востоке Москвы сняли на видео
Прокуратура Москвы начала проверку по пожару на складе на востоке Москвы
Правоохранители инициировали процессуальную проверку по факту пожара на улице Мартеновской. Прокуратура Москвы показала кадры с места возгорания.
«Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки», — заявила пресс-служба.
Надзорное ведомство показало вид на пожар со стороны улицы Мартеновской. Открытый огонь полыхал за окнами, из кирпичного здания шел густой черный дым. Причину возгорания установит пожарно-техническая экспертиза.
Пожар в производственно-складском здании произошел утром 30 мая. К 07:38 огонь локализовали. Источник 360.ru сообщил, что произошло обрушение перекрытий и кровли на первом, втором и третьем этажах площадью 1500 квадратных метров. Очевидцы показали столб дыма, который поднимался с места происшествия.