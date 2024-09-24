«Пока нельзя разговаривать». Отец погибших от отравления детей рассказал о своем состоянии

Отец погибших от отравления детей заявил, что чувствует себя нормально

Родители погибших от отравления детей в Красноярском крае пока остаются под наблюдением врачей. Оба — в сознании. 360.ru связался с отцом умерших. Мужчина смог дать небольшой комментарий о своем самочувствии.

«Нормально [себя чувствую]. Мне пока нельзя разговаривать», — сказал он с трудом.

На вопрос о состоянии жены мужчина не ответил, звонок прервался. в Минздраве региона ранее заявляли, что состояние супругов удовлетворительное.

Четверо их детей погибли один за другим после отравления. Точная причина пока еще не названа, но в прокуратуре Красноярского края сегодня заявили, что приоритетной является версия об отравлении парами аэрозоля от насекомых, которым обрабатывали дом.