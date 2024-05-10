Появился список погибших при падении автобуса с моста в Петербурге | 360°

Происшествия 10 мая 2024, 22:43 Появился список погибших при падении автобуса с моста в Петербурге «Известия» опубликовали список погибших при падении автобуса с людьми в Мойку РИА «Новости»

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Стали известны имена погибших жителей Петербурга после падения автобуса с Поцелуева моста в реку Мойка. Список опубликовали «Известия».

В списке погибших две женщины и один мужчина. Одна из женщин, Марина Ю. 1995 года рождения, является уроженкой Казахстана. Вторая женщина, Елена Ш. 1982 года рождения, и еще один мужчина, Андрей Р. 1968 года рождения, — местные жители.

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Согласно неофициальной информации, в ЧП погиб мужчина, которому на вид было 30–40 лет, его личность устанавливается.

В списке пострадавших указана Тамара Г. 1952 года рождения, уроженка Тверской области, Алексей Х., проживающий в Санкт-Петербурге, Дмитрий Л. 1988 года рождения, а также две неизвестные женщины, на вид которым около 60 лет.

Автобус с пассажирами упал в Мойку, пробив ограду. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Прохожие сразу же бросились в воду, чтобы спасти людей. Шахбан Джабраилов в беседе с 360.ru рассказал, что он смог достать трех или четырех человек до прибытия экстренных служб.